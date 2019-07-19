Челябинск, , 21:09 — REGNUM

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.

«В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — цитирует его ТАСС.

Речь идёт о программе с участием глав государств. В то же время Челябинску оставили мероприятия, сопровождающие эти саммиты, в том числе деловую часть. Но главы других стран не увидят столицу Южного Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM слухи о переносе саммитов появились в конце июня. А в июле на пресс-конференции врио мэра Наталья Котова заявила журналистам о том, что в курсе этих слухов, но официальных данных о переносе пока нет.

Добавим, некоторые наблюдатели с самого начала не верили в возможность Челябинска справиться с саммитами. Даже после подписания Путиным весной 2018 года указао о проведении мероприятий на Южном Урале высказывались предположения, что их всё равно перенесут.