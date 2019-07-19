Киев, , 20:54 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов своей страны в иностранных государствах, в том числе посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы Зеленского опубликованы сегодня, 18 июля, на официальном сайте президента Украины.

«Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе, касающемся украинского представителя в Вашингтоне.

Также были уволены: Алексей Шовкопляс — посол Украины во Вьетнаме и Камбодже, Борис Гуменик — посол на Кипре, Валентина Шавелева — посол в Туркмении, Тарас Кузьмич — посол в ЮАР, Сергей Пасько — посол в Иордании, Петр Литвин — посол в Армении, Юрий Дюдин — посол в Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае, Ярослав Коваль — посол в Марокко.

Кроме того, Зеленский уволил: посла Украины в Нигерии, Гане, республике Бенин и Сьерра-Леоне Валерия Александрука и Татьяну Ижевскую — посла в Ватикане и при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Зеленского анонсировала увольнение 12 посолв Украины в других странах. Сейчас команда президента подыскивает им замену.