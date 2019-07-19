Приштина, , 20:24 — REGNUM

Президент Косово Хашим Тачи на своей странице в Facebook отреагировал на решение премьер-министра Рамуша Харадиная подать в оставку в связи с вызовом на допрос в Специальную прокуратуру в Гааге.

«Из средств массовой информации мне только что стало известно о решении премьер-министра Рамуша Харадиная уйти в отставку со своего поста. Я уважаю его решение и как президент Республики Косово заверяю вас, что мои дальнейшие действия будут основаны на моих конституционных и правовых полномочиях, и граждане Косово будут своевременно о них проинформированы», — написал Тачи.

Он добавил, что «с сожалением узнал» о вызове на допрос Харадиная и некоторых других бывших членов «Армии освобождения Косово», а также заявил, что «верит в чистоту и высокие моральные ценности бойцов UÇK».

Теперь, как ожидается, Хашим Тачи объявит в Косово внеочередные парламентские выборы, вопрос о которых в последнее время поднимался уже неоднократно.

Правительство и правящая коалиция в Приштине с января фактически находились на грани распада из-за разногласий в подходах к переговорам с Белградом. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что противоречия между Харадинаем и Тачи доходили до публичных жёстких перепалок в кулуарах, а в последние месяцы контакты между ними практически свелись к нулю.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Рамуш Харадинай по окончании заседания правительства в Приштине объявил, что уходит в отставку в связи с «вызовом на слушания в специализированную палату в Гааге в качестве подозреваемого».

Один из бывших командующих террористической организацией «Армия освобождения Косово» Харадинай уже дважды представал перед Гаагским трибуналом по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов. Оба раза он был оправдан, при этом трибунал признавал, что процесс проводился «в атмосфере запугивания свидетелей». Властями Сербии Харадинай с 2004 года объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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