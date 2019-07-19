Брюссель, , 20:21 — REGNUM

Новоизбранный председатель Европейской комиссии, немка Урсула фон дер Ляйен (Брюссель, 1958), ответила на вопросы о Брексите, о мигрантах, об отношениях ЕС с Россией и проблемах с демографией в интервью группе европейских ежедневных изданий (в нее входят La Vanguardia, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Guardian и La Stampa).

«Вы анонсировали новое начало миграционной политики. Как следует действовать?» — спросили журналисты.

«Прогресс [в решении миграционной проблемы] станет возможен лишь на основе зрелой и долгосрочной программы. Необходимо начать с Африки. В нее мы должны инвестировать, не жалея сил. Следующий этап — борьба с организованной преступностью и торговцами людьми. Очевидно, что терпящих бедствие в море надо спасать, но это не означат, что они могут автоматически попасть в Европу. Нам нужны более надежные внешние границы и компромисс насчет дублинской системы предоставления убежища, чтобы шенгенская зона работала и внешние границы могли оставаться открытыми», — сказала в ответ фон дер Ляйен.

«Что будет со странами, которые не готовы принять ни одного беженца?» — уточнили у нее.

«Полагаю, нужно внимательно выслушать причины. Возьмем случай Польши с ее аргументом, что она уже приняла полтора миллиона украинцев. Украина — это страна, где уже несколько лет идет гибридная война, на которой до сих пор умирают люди. Мы не можем это игнорировать. Сохраняется принцип, по которому каждый член ЕС нуждается в солидарности остальных. Нам необходимо справедливое распределение обязанностей, возможно, в разных аспектах для каждой страны», — объяснила немка.

«Как мать семерых детей, что Вы думаете о слабости Европы в области демографии? Это будет серьезной проблемой в будущем?» — поинтересовались у главы Еврокомиссии.

«Мы должны помогать, как только можем, молодым семьям, которые хотят взять на себя ответственность за рождение детей и которым приходится зарабатывать себе на жизнь, — ответила фон дер Ляйен. — Общество должно поощрять гармонию между работой и семьей. Нам также следует научиться лучше управлять стареющими группами людей. Еще один пункт — миграция квалифицированной рабочей силы. Ее мы хотим».

«Как далеко Вы готовы зайти, чтобы избежать жесткого Брексита?» — задали следующий вопрос журналисты.

«Мы не хотим жесткого Брексита. Это было бы плохо для обеих сторон. У нас есть хорошее соглашение о выходе», — подчеркнула политик. Она отметила, что старое соглашение не похоронено (вопреки заверениям обоих кандидатов на должность британского премьер-министра), и «красные линии» правительства Соединенного Королевства в нем соблюдены. Фон дер Ляйен также выразила готовность сделать все возможное, чтобы Брексит был упорядоченным, поскольку в противном случае негативные последствия для всех, прежде всего для Ирландии, будут огромными. «Если возникнут веские основания для переноса [Брексита], я готова их выслушать», — заявила немка.

Отвечая на вопрос о русском вмешательстве в европейские дела, фон дер Ляйен сказала: «Россия — наш сосед и продолжит им быть. Но Кремль не прощает ни малейшей слабости — об этом говорит опыт последних лет. Европа должна неизменно демонстрировать готовность к диалогу, но с позиции силы. Что касается влияния в социальных сетях, лучшее средство для борьбы с ним — раскрывать правду и делать ее достоянием общественности. В этом и заключается сила свободных стран со свободной прессой».