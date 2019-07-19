Брюссель, , 19:46 — REGNUM

В ответ на резолюцию о ситуации в Сянгане (Гонконге), принятую Европарламентом, который потребовал освобождения задержанных демонстрантов и отмены поправок в местное законодательство об экстрадиции, миссия КНР в ЕС заявила протест против любого внешнего вмешательства в дела автономии, сообщает 19 июля Синьхуа.

Резолюция ЕП расценивается китайской стороной как недопустимое вмешательство во внутренние дела КНР, а также как попытка выгораживания преступников, нарушающих общественный порядок в Сянгане, который является неотъемлемой частью Китая. По мнению официального представителя китайской миссии при ЕС, Европа не вправе диктовать правила поведения и указывать суверенным государствам, как им применять свои правовые нормы. Такое игнорирование суверенитета КНР, подчёркивается в заявлении, выдает приверженность ЕС двойным стандартам и вскрывает лицемерие, невежество и предубеждения европейских институтов, в том числе ЕП.

В заявлении миссии КНР в Брюсселе особо отмечается, что подобные действия перечёркивают возможности развития китайско-европейских отношений, которые открываются итогами недавних выборов в ЕП и цинично нарушают данные Китаю европейской стороной обещания.