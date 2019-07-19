Москва, 19 июля 2019, 19:44 — REGNUM
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал решение Верховного суда РФ восстановить партию на выборах в Карачаево-Черкессии, передает корреспондент ИА REGNUM19 июля.
«Справедливость восторжествовала! Народ имеет право сделать свой выбор и сделает его, даже вопреки безрассудной позиции, занятой региональными властями», — отметил Зюганов.
Он пожелал товарищам успеха в ходе избирательной кампании и высказал убежденность, что она будет успешной для кандидатов от КПРФ.
«Единая Россия» получит конкурентную оппозицию.
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Суд в Карачаево-Черкесии снял с участия в выборах в заксобрание региона список кандидатов от партии КПРФ, удовлетворив административное исковое заявление партии «Патриоты России». Судом было установлено, что на отчетной конференции КПРФ присутствовало 56 делегатов, а за список кандидатов проголосовало всего 27 человек — менее половины всех присутствующих.
В республике коммунисты проводили митинги протеста.
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