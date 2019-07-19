Киев, , 19:42 — REGNUM

национальная полиция Украины получила более шести тысяч обращений о нарушениях избирательного законодательства за время кампании по выборам в Верховную раду. Об этом 19 июля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Сегодня по итогам избирательной парламентской кампании полиция проводит расследование более 6 тысяч обращений — и к сожалению, фигурантами их являются представители всего политического спектра», — написал министр.

При этом он пообещал, что правоохранительные органы будут «одинаково жёстко относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным».

По словам Авакова, к обеспечению правопорядка вдень голосования будет дополнительно привлечено более 132 тысяч сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной, миграционной и спасательной служб. В том числе оперативное дежурство будут нести группы быстрого реагирования и спецназ, а также впервые будет задействована система авиационной безопасности МВД.

Кроме этого, будет усилен контроль государственной границы, в режиме повышенной готовности будут работать противопожарные и пиротехнические подразделения, добавил министр.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Верховной рады намечены на Украине на предстоящее воскресенье, 21 июля.