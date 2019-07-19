Москва, , 19:28 — REGNUM

Продление ареста журналисту Кириллу Вышинскому говорит о том, что он является заложником. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«На фоне заявлений официального Киева о готовности обменять Кирилла Вышинского на осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова отказ суда освободить Вышинского под поручительство свидетельствует только об одном: к журналисту цинично относятся как к заложнику», — заявил Миронов.

Человека специально мучают больше года в тюрьме только для того, чтобы «подороже» обменять, возмущен депутат Госдумы.

Подольский районный суд Киева продлил арест российского журналиста Кирилла Вышинского до 19 сентября 2019 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова.

Власти Украины понимают, что Россия может быть готова обменять осуждённого за терроризм Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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