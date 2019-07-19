История вопроса

Президент России Владимир Путин посещает Магнитогорск достаточно часто. Первая его поездка в этот южноуральский город прошла 9 декабря 2000 года. Последний же раз глава государства был в нём вечером 31 декабря 2018-го, за несколько часов до Нового года. Предновогодняя поездка была не запланирована, поводом для неё стала трагедия, которая разыгралась ранним утром 31 декабря. Седьмой подъезд десятиэтажного дома № 164 по проспекту Карла Маркса обрушился после взрыва. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

