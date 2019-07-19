Приштина, , 18:41 — REGNUM

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уходит в отставку с занимаемого поста. О своём решении он объявил 19 июля по окончании заседания правительства в Приштине, передаёт «Радио и телевидение Косово».

«Причиной этого решения является то, что меня вызвали на слушания в специализированную палату в Гааге в качестве подозреваемого», — сообщил он, добавив, что в Гаагу, таким образом «поедет не премьер Косово, а Рамуш Харадинай».

Вся ответственность теперь переходит к президенту Хашиму Тачи, который должен начать консультации и назначить дату внеочередных парламентских выборов, сказал Харадинай.

Один из бывших командующих террористической организацией «Армия освобождения Косово» Рамуш Харадинай дважды представал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов, но оба раза был оправдан. Властями Сербии он с 2004 года объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Теперь он вызван на слушания в специальный суд, который был сформирован для расследования преступлений, совершённых членами «Армии освобождения Косово» в ходе последних конфликтов в отношении сербов и представителей других национальных меньшинств в крае, а также лояльных албанцев.

Во второй раз Рамуш Харадинай занял пост премьер-министра Косово в сентябре 2017 года.

Добавим, что с конца минувшего года в руководстве Косово усилились разногласия из-за введённых Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии, которые окончательно завели в тупик переговорный процесс с Белградом. Правительство и правящая коалиция в Косово с января фактически находились на грани распада, и тема внеочередных выборов поднималась Харадинаем уже неоднократно.