Анкара, 19 июля 2019, 18:39 — REGNUM
Вооружённые силы Турции потеряли несколько военнослужащих в ходе операции «Лапа-2», которую они проводят в Ираке против отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 19 июля турецкое военное ведомство.
По утверждению минобороны Турции, в ходе боестолкновения на севере Ирака был убит один и ранены шестеро турецких военных.
Напомним, военные операции «Лапа» и «Лапа-2» турецкие военные проводят в Ираке с мая текущего года.
«Операция в регионе продолжаются непрерывно при поддержке авиации», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.
Кроме того, турецкие военные сообщили о нападении членов РПК на машину с военными, произошедшем в провинции Битлис на юго-востоке Турции. Один военный умер от ран, ещё двое были госпитализированы с ранениями.
Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2015 года в Турции происходит очередная эскалация вооружённого конфликта с РПК, в результате которого погибло порядка тысячи силовиков и около 500 мирных жителей.
Анкара считает, что отряды РПК опираются на базы, созданные на севере Ирака.
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