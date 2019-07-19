Рим, , 18:32 — REGNUM

Так называемое «русское дело» пока никак не сказывается на рейтинге партии «Лига» Маттео Сальвини, передает Termometro Politico в пятницу, 19 июля, со ссылкой на данные опроса Tecne.

Рейтинг партии Сальвини по-прежнему составляет 37%, за неделю он изменился на 0,1%. «Лига» остается самой популярной партией страны, более чем в полтора раза опережая по уровню поддержки ближайшего преследователя — либеральную Демократическую партию (23,5%).

Социологи допускают, что влияние «русского дела» может оказаться отсроченным. Однако, по мнению главы Tecne Карло Буттарони, влияние не будет значительным, поскольку граждане Италии куда больше интересуются внутренней политикой, чем «международными вопросами».

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было и политики она не касалась.

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