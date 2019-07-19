Махачкала, , 18:22 — REGNUM

Более 1,5 тыс. военнослужащих приняли участие в проверке боевой готовности Каспийской флотилии, прошедшей в Дагестане и Астраханской области. В учениях было задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше 150 единиц боевой и специальной техники, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе Южного военного округа.

Личный состав полка морской пехоты отработал действия по тревоге, подготовил военную технику и совершил марш в составе механизированной колонны на полигон в Дагестане в назначенные районы сосредоточения.

Экипажи кораблей с получением сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности подготовили корабли к выходу в море, отработали задачи по применению корабельного вооружения, организации противовоздушной обороны и борьбы за живучесть кораблей.

Отметим, что проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях Южного военного округа, в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО для оценки действий командиров и штабов в обстановке, максимально приближенной к боевой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года более 500 морских пехотинцев Каспийской флотилии были подняты по тревоге для марш-броска в район полевых занятий в Дагестанe. В течение пяти дней военнослужащие отрабатывали упражнения по огневой и тактической подготовке, совершенствовали навыки вождения бронетранспортеров. Впервые на учениях пехотинцами были применены лазерные имитаторы стрельбы и звуковые эффекты боя.

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