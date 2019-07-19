Москва, , 18:14 — REGNUM

Власти Украины понимают, что Россия может быть готова обменять осуждённого за терроризм Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 19 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Они (власти Украины — прим. ИА REGNUM ) схватили Вышинского именно тогда, когда на Украине был весь этот ажиотаж из-за Сенцова, — сказал Калашников. — Учитывая то, что мы отпустили даже человека, который был ответственен за убийство журналистов, они понимают, что мы можем обменять любого на любого. Я больше чем уверен, что, скорее всего, когда наступит время после выборов, мы пойдём на это. Да, он — Сенцов — виноват и осуждён. Но и та летчица-наводчица тоже была виновата. Но что делать? Как вызволять людей?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев готов обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, на осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова.

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