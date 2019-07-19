Москва, 19 июля 2019, 18:14 — REGNUM
Власти Украины понимают, что Россия может быть готова обменять осуждённого за терроризм Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 19 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев готов обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, на осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова.
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