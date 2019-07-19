Вашингтон, , 17:57 — REGNUM

Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы, виновных в нарушении прав человека. Об этом 19 июля сообщил вице-президент США Майкл Пенс на своей странице в Twitter.

По его словам, ограничительные меры будут введены в отношении «официальных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессии и пытки невинных венесуэльских граждан».

«ООН сообщает о почти семи тысячах убитых режимом Мадуро за последние 18 месяцев. Мы выступаем вместе с гражданами Венесуэлы против их угнетателей в борьбе за #Libertad», — написал вице-президент США.

Кто именно будет внесён в санкционный список Вашингтона, на этот раз Майкл Пенс не уточнил.

Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы. Так, в июне были введены санкции в отношении главы венесуэльской национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, заместителя министра финансов республики Луго Гомеса, а также сына президента страны Николаса Мадуро — члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Герра.

Кроме этого, были введены ограничения на поставки в Венесуэлу нефтехимических продуктов, необходимых для государственной нефтяной компании страны PDVSA, а также санкции против кубинской компании Cubametales, которая, по мнению Вашингтона, помогала попыткам Николаса Мадуро «использовать венесуэльскую нефть в качестве инструмента в переговорах».