Москва, , 17:48 — REGNUM

После парламентских выборов на Украине вновь может обостриться внутриполитическая ситуация — вплоть до угрозы нового майдана. Об этом заявил заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«После выборов хотелось бы, чтобы всё было более или менее хорошо. Но почему-то мне кажется, что после выборов будет гораздо хуже. Потому что, во-первых, (сохранится) оппозиция Зеленскому, Порошенко не потеряет Львов… надежды, что львовяне поменяют свою позицию, а тем более тернопольцы — нереальны. Страна вновь будет расколота», — заявил Барабанов.

По его мнению, действующий президент Украины опасается реакции националистов и наглядно продемонстрировал это за время своего пребывания на посту.

«Если бы Зеленский не боялся националистов и за ним действительно три четверти страны, то он бы уже полностью прекратил обстрелы. Потому что эти полтора месяца Донецк обстреливали гораздо сильнее, чем Порошенко», — отметил он.«Будут ли жечь покрышки сразу после выборов или подождут несколько месяцев до зимы? Украина снова на пороге майдана. Что делать Порошенко и националистам? Только жечь покрышки, только устраивать провокации. Зеленский их боится», — добавил политолог.