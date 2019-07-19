Махачкала, , 18:18 — REGNUM

Назначен новый заместитель руководителя кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Им стал уроженец Дагестана Артур Амутинов, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Вновь назначенный заместитель будет находиться непосредственно в Дагестане и курировать работу нескольких отделов управления. В их числе отделы энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, общепромышленного и горного надзора, государственного строительного надзора и некоторые другие.

Артуру Амутинову 59 лет. В 1983 году он окончил Морскую академию имени адмирала Макарова. После работы в морском порту, почти 30 лет служил в органах госбезопасности — КГБ СССР и ФСБ РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля был назначен новый начальник дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказания. Указом президента России Владимира Путина пост занял полковник внутренней службы Андрей Поляков. Он был переведён на эту должность из главного оперативного управления ФСИН России.