Киев, , 17:45 — REGNUM

Пятый президент Украины Петр Порошенко сам открыл «ящик Пандоры», начав уголовное преследование коррупционеров и политиков близких четвертому президенту Виктору Януковичу. Об этом 19 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический консультант Михаил Кацин, комментируя обыски Национального антикоррупционного бюро в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (Киев).

По его словам, именно Порошенко начал «плохую традицию» преследования предыдущей власти.

«Предыдущая власть в лице Петра Порошенко открыла определенный «ящик Пандоры», начав много дел относительно коррупционеров и политиков режима господина Януковича. Начав они не довели эти дела до конца. До этого не было никаких преследований прошлых президентов: господина Кравчука, господина Кучмы, Ющенко, в общем не было массовых преследований… С 2014 года у нас появилась определенная традиция преследовать прошлую власть. Это нехорошая традиция началась в каденцию Петра Порошенко», — заметил Кацин.

Он сообщил, что поездки президента Владимира Зеленского в регионы и активизация расследований НАБУ и Государственного бюро расследований в отношении бывшего руководства государства повысили рейтинг партии «Слуга народа».

«Это происходит накануне парламентских выборов. В настоящее время Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы потенциал партии «Слуга народа» не был потерян, чтобы «Слуга народа» получила достаточно широкую поддержку избирателей», — добавил Кацин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля НАБУ провело обыски в компании «Богдан Моторс» (корпорацию «Богдан» возглавляет экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук)) и в спортивном клубе «5 элемент».

По данным пресс-службы НАБУ, следственное действие проводится в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015—2018 годах». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

При этом должностных лиц подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам».