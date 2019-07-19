Киев, 19 июля 2019, 17:45 — REGNUM
Пятый президент Украины Петр Порошенко сам открыл «ящик Пандоры», начав уголовное преследование коррупционеров и политиков близких четвертому президенту Виктору Януковичу. Об этом 19 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический консультант Михаил Кацин, комментируя обыски Национального антикоррупционного бюро в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (Киев).
По его словам, именно Порошенко начал «плохую традицию» преследования предыдущей власти.
Он сообщил, что поездки президента Владимира Зеленского в регионы и активизация расследований НАБУ и Государственного бюро расследований в отношении бывшего руководства государства повысили рейтинг партии «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля НАБУ провело обыски в компании «Богдан Моторс» (корпорацию «Богдан» возглавляет экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук)) и в спортивном клубе «5 элемент».
По данным пресс-службы НАБУ, следственное действие проводится в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015—2018 годах». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
При этом должностных лиц подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам».