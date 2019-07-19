Москва, , 17:37 — REGNUM

Результаты парламентских выборов на Украине могут сильно разойтись с текущими социологическими прогнозами. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Украинский избиратель — особый избиратель. Логику его поведения понять сложно. Я до сих пор не могу понять, как в результате президентских выборов получилось так, что Порошенко поддержала Львовская область и город Львов! Я не понимаю, как так могло получиться с человеком, который утопил этот город в мусоре!» — заявил Килинкаров.

«Утопил лично своими действиями, своей командой! Утопил этот город в мусоре, выразив таким отношением неуважение к этим людям. А они его поддержали на выборах. Для меня это до сих пор парадокс», — подчеркнул он.

Таких парадоксов может быть «очень много», заверил эксперт.

«Я надеюсь, что на этих выборах львовяне всё-таки вспомнят, кто работал против них и похоронят этот политический проект под названием «Европейская солидарность», который не имеет права на существование. Это партия войны и я надеюсь, что Порошенко будут судить не за коррупцию, а в первую очередь за военные преступления, которые он совершил вместо с командой», — заключил Килинкаров.

Отметим, что согласно соцопросам, 49,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, высказали намерение проголосовать за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».