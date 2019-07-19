Рим, , 17:31 — REGNUM

Препятствием для продолжения работы правительства Италии в нынешнем составе является не лидер второй правящей партии — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, а некоторые из его коллег по партии — министров, заявил в пятницу, 19 июля, лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини, передает Mediaset.

Речь идет, в частности, о министре транспорта Данило Тонинелли и министре обороны Элизабетте Тренте «и их постоянных «нет», то есть отказов от предложений «Лиги», сказал Сальвини.

По данным ряда итальянских СМИ, на ближайшей встрече с Ди Майо Сальвини в качестве условия для продолжения работы коалиции в нынешнем составе потребует увольнения двух этих министров.

В противном случае Италию могут ждать досрочные выборы, победу на которых, по мнению наблюдателей, одержат правоцентристские партии, что позволит Сальвини занять пост премьер-министра.