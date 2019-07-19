Киев, , 17:23 — REGNUM

Антикоррупционные органы Украины должны довести до конца коррупционные расследования в отношении ближнего окружения экс-президента Петра Порошенко. Об этом 19 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Киевского горсовета Олесь Маляревич, комментируя обыски детективов Национального антикоррупционного бюро в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (Киев).

«Все эти расследования, все эти заявления — шоу для телеканалов и для людей. Вся президентская кампания Зеленского была построена на критике Порошенко. Такую же риторику использовали и другие кандидаты, и Гриценко, и Тимошенко. Валили власть. Хорошо, победили, теперь Зеленский президент. Доведите дела до логического завершения», — призвал Маляревич.

Он сообщил, что ждет судебных приговоров за воровство чиновников госконцерна «Укроборонпром» и Совета национальной безопасности и обороны.

«Докажите, что действительно есть ответственность за нарушения. Я очень хочу, чтоб люди, которые воруют не только в оборонке, но и на уровне государства, отвечали по закону. Как гражданин я жду приговоров и объективных расследований, решения суда. Мы должны быть европейской страной с плательщиками налогов и защищенными правами людей», — добавил Маляревич.

Как сообщалось, 19 июля следователи НАБУ провели обыски в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (аффилированы с Порошенко и его близким окружением). По данным пресс-службы НАБУ, следственное действие проводится в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами минобороны Украины и генштаба ВСУ в 2015—2018 годах».

Должностных лиц подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на территории спортивного клуба «5 элемент» находится почетное консульство Сейшелов. Примечательно, что почетным консулом Республики Сейшельские Острова является Игорь Олегович Гладковский — сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Гладковские (Свинарчуки) фигурируют в журналистском расследовании проекта «Наши деньги», в котором раскрыты схемы контрабанды российских деталей к советской технике ВСУ. Так, участники группы скупали подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их украинским военным заводам. Одной из прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который до 2018 года принадлежал Порошенко.

Справка: спортклуб «5 элемент» принадлежит экс-президенту Порошенко и народному депутату от Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко. Автомобильную корпорацию «Богдан» возглавляет экс-замсекретаря СНБО Гладковский.