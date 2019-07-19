Киев, 19 июля 2019, 17:23 — REGNUM
Антикоррупционные органы Украины должны довести до конца коррупционные расследования в отношении ближнего окружения экс-президента Петра Порошенко. Об этом 19 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Киевского горсовета Олесь Маляревич, комментируя обыски детективов Национального антикоррупционного бюро в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (Киев).
Он сообщил, что ждет судебных приговоров за воровство чиновников госконцерна «Укроборонпром» и Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось, 19 июля следователи НАБУ провели обыски в компании «Богдан Моторс» и в спортивном клубе «5 элемент» (аффилированы с Порошенко и его близким окружением). По данным пресс-службы НАБУ, следственное действие проводится в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами минобороны Украины и генштаба ВСУ в 2015—2018 годах».
Должностных лиц подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на территории спортивного клуба «5 элемент» находится почетное консульство Сейшелов. Примечательно, что почетным консулом Республики Сейшельские Острова является Игорь Олегович Гладковский — сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Гладковские (Свинарчуки) фигурируют в журналистском расследовании проекта «Наши деньги», в котором раскрыты схемы контрабанды российских деталей к советской технике ВСУ. Так, участники группы скупали подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их украинским военным заводам. Одной из прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который до 2018 года принадлежал Порошенко.
Справка: спортклуб «5 элемент» принадлежит экс-президенту Порошенко и народному депутату от Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко. Автомобильную корпорацию «Богдан» возглавляет экс-замсекретаря СНБО Гладковский.