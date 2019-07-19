Тбилиси, , 17:20 — REGNUM

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз обратился к своим соратникам и сторонникам через соцсети и в очередном видеообращении объявил в Грузии чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию. Причиной такого решения назвал ситуацию, сложившуюся вокруг телекомпании «Рустави 2» и в стране в целом.

По определению экс-президента, нынешний неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили фактически уже положил себе в карман всю страну — прибрал к рукам весь бизнес, все земли и леса, суд, прокуратуру, правоохранительные структуры и все звенья власти, а теперь уничтожает Грузию и саму идею грузинского народа.

Последней точкой, которая побудила Саакашвили к такому призыву, стало решение ЕСПЧ, на основании которого телекомпания «Рустави 2» перешла в собственность бизнесмена Кибара Халваши.

«Иванишвили убивает Грузию и уничтожает идею грузинского народа. Единственное, что не мог забрать до сих пор Иванишвили, была «Рустави 2», и теперь он ее забирает. Друзья, я хочу знать ваше решение. Что мы будем делать? Будем спокойно смотреть и мириться с тем, как мы теряем нашу родину, или возвысим голос, встанем всем вместе, отстраним это убожество и спасем нашу страну? Речь идет не об отдельных политиках и партиях, а о том, хотим ли мы сдать нашу родину окончательно нашему неусыпному врагу?» — заявил в своем обращении Саакашвили.

Он подчеркнул, что сам лично будет бороться до конца, и выразил уверенность, что вместе с ним будут бороться «лучшие сыны Грузии».

«Это зло не должно победить. Силы тьмы не должны захватить всю Грузию. Встанем вместе, объявим всеобщую мобилизацию, объединимся и будем бороться до конца, до победы и устранения Иванишвили», — заявил Михаил Саакашвили.

Одной из главных задач, которые экс-президент поставил перед соратниками в Грузии, должна стать борьба за назначение досрочных парламентских выборов.

«Мы должны немедленно добиться внеочередных выборов, чтобы освободить судебную систему, с помощью которой он (Иванишвили) создал так называемые правовые основания, точнее полную несправедливость для присвоения «Рустави 2». У нас все получится, если мы будем вместе», — отчаянно заявил Саакашвили.

Такой усиленный акцент, который экс-президент и его соратники делают на судьбе телекомпании, не только косвенно, но и прямо подтверждает все предположения и суждения о реальной принадлежности «Рустави 2» и ее политической ориентации. Все годы, почти с самого своего основания, эта телекомпания пропагандировала и проводила в жизнь интересы «Единого национального движения», вначале выступавшего в роли оппозиции, затем на долгие 9 лет пришедшего к власти, а сегодня опять облачившегося в оппозиционную мантию.

Напомним, что 18 июля ЕСПЧ огласил решение, согласно которому никаких нарушений прав телекомпании «Рустави 2» и ее уже бывших владельцев в вынесенных судами всех трех инстанций Грузии решениях не усмотрел. Одновременно ЕСПЧ отменил введенную им же ранее временную приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому законным владельцем телекомпании был признан бизнесмен Кибар Халваши.

Новый владелец телекомпании в тот же день обратился к Национальному агентству публичного реестра Минюста Грузии и в срочном порядке переоформил «Рустави 2» на себя. Сейчас 60% в этой телекомпании принадлежит ему лично, а остальные 40% — ООО «Панорама», которое также является собственностью Халваши. Таким образом, он стал фактически 100% владельцем телекомпании. Вторым заявлением Кибар Халваши сменил генерального директора компании и вместо Ники Гварамия назначил своего адвоката Паату Салия. Халваши сделал специальное заявление и пообещал, что вмешиваться в редакционную политику телекомпании не будет и что она по-прежнему останется независимым средством массовой информации. Судебный спор с требованием возвращения ему телекомпании Кибар Халваши вел с 2015 года.

Отметим, что несмотря на формальную смену владельца телекомпания «Рустави 2» продолжает вещать в прежнем режиме резкого оппонирования нынешней власти и пропаганды интересов «Национального движения».