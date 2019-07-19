Иркутск, , 17:16 — REGNUM

До пострадавших от паводка жителей Иркутской области уже доведено 1 млрд 638 млн рублей. Об этом на совещании, которое 19 июля в Братске провёл президент России Владимир Путин, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Чиновник отметил, что 37 683 гражданина уже получили единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей. Всего в списках значатся 38 078 человек.

Он отметил, что рывок был сделан за последнюю неделю.

«В начале недели ситуация была практически патовая, мы практически ничего здесь не выплачивали, даже по 10 тысяч», — заявил чиновник.

Также Мутко признал, что не все получили выплаты и не знают, где это получить. И пообещал срочно исправлять ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 19 июля Владимир Путин посетил Иркутскую область. Он пообщался с пострадавшими от наводнения и ознакомился с состоянием дел в подтопленных территориях.