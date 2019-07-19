Москва, , 17:12 — REGNUM

Результаты парламентских выборов на Украине могут сильно разойтись с текущими социологическими прогнозами. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня последний день агитации. Есть результаты, которые показывает социология, на которые очень часто ссылаются. Все считают, что будет именно так, как показывает социология. На самом деле мой политический опыт показывает, что если выборы президента можно хоть как-то более-менее корректно спрогнозировать через социологию, то выборы парламентские — совсем другая история», — заявил Килинкаров.

«Если посмотреть результаты социологических опросов, которые были раньше по выборам, то они, как правило, не совпадали по ряду политических партий, в особенности оппозиционных партий. Они набирали больше, чем им показывали, а те, кому прогнозировали победу, набирали меньше», — подчеркнул он.

Считается, что самые высокие шансы на формирование в парламенте однопартийного большинства имеются у партии действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — её готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

На Украине функционирует смешанная избирательная система, при которой половина мест распределится согласно партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам.