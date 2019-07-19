Москва, , 17:05 — REGNUM

Кандидат в премьер-министры Великобритании Бориса Джонсона неоднократно выступал с радикальными заявлениями против Европейского Союза. Однако непримиримая позиция Джонсона по «Брекситу» может вновь поставить вопрос о распаде Великобритании из-за оппозиции Лондону со стороны шотландских сил. Об этом заявил британский (шотландский) политик, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, передаёт газета The Guardian.

«Борис Джонсон может стать последним премьер-министром Великобритании», — заявил Браун.

По его мнению, радикальные взгляды Джонсона и «экстремальный национализм» Шотландской Национальной партии могут подвести единое государство на грань распада. Национальная партия не раз выказывала намерения отказаться от фунта и покинуть единый рынок Великобритании.

На встрече Бориса Джонсона 17 июля с одиннадцатью из тринадцати шотландских членов Консервативной партии в Лондоне поднимался вопрос о том, как «северные коллеги смогут повлиять на политические решения и будущее устройство правительства».

Итоги мероприятия расценили как положительные и имеющие перспективу. Однако «независимо от того, что (Джонсон) говорит сейчас, два десятилетия антишотландских выпадов непременно вернутся и будут преследовать его», полагает Браун.

В связи с этим в своём материале «Daily Mail» он написал о своих планах создать новый аналитический центр, который послужит «позитивным, патриотическим и прогрессивным аргументом в пользу союза» и смягчит существующие противоречия.

«Лучшим примером бесперспективности этого противостояния является вчерашняя ситуация, когда после новостей о том, что в Шотландии самая серьёзное положение с наркотиками во всей Европе, Национальная партия и консерваторы стали просто обвинять друг друга», — заявил Браун.

Во время своего последнего визита в Шотландию в роли премьер-министра Тереза Мей предупредила своего преемника об угрозе единству Великобритании, которую представляет безоговорочный «Брексит». После этого заявления Джонсон и его соперник в предвыборной гонке Джереми Хант, выступая на митингах перед своими избирателями, заявили о том, что, если встанет выбор между Брекситом и целостностью Объединенного Королевства, сохранение единой страны для них будет важнее.

С этого момента, однако, тема будущего единого государства больше не поднималась ни на встречах с избирателями, ни на других мероприятиях.

Как известно, отношения Джонсона с шотландским лидером консерваторов Рут Дэвидсон довольно натянуты. После первоначальной поддержки Саджида Джавида она выступала на стороне Ханта, однако вскоре заняла позицию Михаэля Гове.