Москва, , 16:39 — REGNUM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным решение суда в Киеве о продлении ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее сегодня Подольский суд Киева продлил арест Кириллу Вышинскому ещё на два месяца — до 19 сентября. При этом суд объявил перерыв в рассмотрении его дела до 16 сентября.

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