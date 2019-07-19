Рим, , 16:31 — REGNUM

Глава аппарата правительства Италии Джанкарло Джорджетти отказался занять пост члена Еврокомиссии от Италии, передаёт Il Primato Nazionale в пятницу, 19 июля.

Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», членом которой является и Джорджетти, сказал, что «понимает» своего товарища, который отказывается работать «в Еврокомиссии Макрона и Меркель».

Ранее «Лига» проголосовала против утверждения Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Кто войдёт в состав Еврокомиссии от Италии, Сальвини не сообщил, — по его словам, это должен быть человек, который будет защищать национальные интересы страны.