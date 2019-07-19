Киев, , 16:27 — REGNUM

Подольский суд Киева на заседании 19 июля принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому ещё на два месяца — до 19 сентября.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в мая 2018 года по обвинениям в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России. С тех пор он содержится в СИЗО.

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Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

По её словам, Киев готов освободить Вышинского одновременно с освобождением из-под стражи осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова.

Сегодня данную информацию подтвердил сам Зеленский, заявив журналистам: «Если это такие первые шаги — мы готовы».

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