Цхинвал, , 16:17 — REGNUM

Депутатский корпус Южной Осетии сегодня утвердил новый состав югоосетинской части постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Южной Осетии и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, сообщает ИА «Рес».

В состав комиссии вошли председатель комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев, ставший председателем югоосетинской части комиссии, председатель комитета парламента по бюджету и налогам Елена Джиоева, председатель комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты, председатель комитета парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов, председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алан Техов, председатель комитета парламента по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев и председатель комитета парламента по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Алан Алборов.

Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия образована в сентябре 2008 года и регулярно собирается дважды в год поочередно в столицах обоих государств.