Иркутск, , 16:10 — REGNUM

Президент России Владимир Путин возмущён фактами разбрасывания собираемой со всей страны гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутской области от паводка в воду. Это следует из его выступления на совещании в Братске, которое прошло 19 июля.

Перед совещанием глава государства посетил территории, которые пострадали от наводнения, встретился с пострадавшими. И граждане много чего ему рассказали. Оказалось, что не все получили даже единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Речь зашла и о гуманитарной помощи.

Уже на совещании Владимир Путин напомнил присутствовавшим о том, что помощь собравшимся о том, что люди со всей страны присылают в помощь пострадавшим гуманитарную помощь. Но при этом местные жители жалуются на нарушения при её распределении.

«К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — спросил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло в июне. Погибли 25 человек. Часть территорий Приангарья подтоплена до сих пор.