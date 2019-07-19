Иркутск, , 15:59 — REGNUM

Президент России Владимир Путин не может признать удовлетворительной ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. Об этом он заявил 19 июля на совещании в Братске.

«С учётом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», — сказал глава государства.

Он отметил, что граждане жалуются на плохую информированность. Они не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать.

«Где получить какие-то справки, где документы восстановить. Само восстановление документов тоже должным образом не организовано. Многие не могут этого сделать до сих пор», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что владельцы огородов обеспокоены тем, будут ли им компенсации. И призвал чиновников сделать так, как захотят люди. Ехать к людям и спрашивать у них, как лучше сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на Иркутскую область обрушился мощный паводок. 25 человек погибли. 29 июня Владимир Путин посетил регион и провёл здесь совещание по ликвидации последствий стихии. А 19 июля он снова приехал в регион, чтобы узнать, как исполняются поручения. Также он посетил подтопленные места, места временного размещения граждан и встретился с пострадавшими.