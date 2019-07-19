София, , 15:58 — REGNUM

Депутаты Народного собрания Болгарии на заседании 19 июля по итогам пятичасовых дебатов одобрили соглашение с США о закупке американских истребителей F-16 для нужд ВВС республики, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, в ходе голосования соглашение поддержали 124 депутата, 83 проголосовали «против» и ещё трое воздержались.

В процессе дебатов было отклонено предложение оппозиционной «Болгарской социалистической партии» отложить рассмотрение вопроса на шесть месяцев. Социалисты и представители «Национального фронта за спасение Болгарии» выступали против цены контракта, согласованной с американской стороной, однако министр обороны Красимир Каракачанов заявил, что никакие отсрочки уже не снизят стоимости истребителей.

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Как передавало ИА REGNUM, Болгария намерена закупить до 2023 года восемь американских истребителей F-16 на замену самолётам МиГ-29 советского/российского производства, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. По итогам продолжительных переговоров София и Вашингтон договорились, что общая сумма контракта составит $1,256 млрд, что существенно превышает сумму, которую ранее было готово выделить на эти цели правительство Болгарии.

Накануне стало известно, что для финансирования сделки министерство финансов Болгарии намерено второй раз за текущий год эмитировать долговые обязательства на внутреннем рынке.

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