Киев, , 15:55 — REGNUM

В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» заявляют, что от имени президентской политической силы избирателям поступают звонки с «неправдивой провокационной информацией».

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

В политсиле отмечают, что некие злоумышленники сообщают избирателям об отмене льгот или ведут хамоватые разговоры якобы «от президента».

«Это очередные выходки оппонентов. Безобразие… Партия «Слуга народа» не делает никаких провокационных звонков и не рассылает никаких сообщений. Мы доносим информацию прозрачными методами и честно общаемся со своими избирателями», — отмечается в сообщении.

Политсила подчеркивает, что президент Зеленский не собирается отменять никакие льготы или любые виды социальных обеспечений.

В партии просят избирателей игнорировать такие звонки и сообщать номера, с которых идут такие звонки.

ИА REGNUMнапоминает, что технологию обзвона избирателей на президентских выборах использовал штаб Порошенко. Многие граждане Украины из самых разных слоев населения сообщали, что им звонил президент страны, чтобы пригласить на выборы и рапортовать о своих достижениях. У Порошенко подтвердили наличие такой аудиозаписи, но отказались объяснить, откуда получили базу телефонных номеров. Случилась и казусы — в частности, рекламный звонок от Порошенко получила его соперник на президентских выборах, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля.