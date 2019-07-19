Севастополь, , 15:46 — REGNUM

«Единая Россия» предложит кандидатуру Сергея Аксёнова на новый срок на посту главы Крыма. Как планируется, это произойдет после выборов в Госсовет республики, которые назначены на 8 сентября. Об этом журналистам 19 июля сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время своей поездки в Севастополь.

«Мы определились с теми кандидатурами, которые будут предложены партией президенту. Там особая модель — они избираются через Законодательное собрание. Поэтому Калиматов (врио главы Ингушетии), Аксёнов (глава Крыма) и Коков (врио главы КБР) — все три кандидатуры нами поддержаны», — цитирует Турчака «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоятся выборы депутатов Госсовета Крыма. В 2019 году также истекают полномочия на посту главы Крыма Сергея Аксёнова, который работает в должности с 2014 года.