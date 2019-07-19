Амстердам, , 15:45 — REGNUM

Нидерланды частично несут ответственность за гибель 350 мусульман во время резни в Сребренице в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Такое решение вынес Верховный суд Нидерландов, сообщает 19 июля телекомпания BBC.

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«Суд заявил, что государство несёт ответственность в размере 10%, поскольку существует вероятность того, что его солдаты могли предотвратить убийства», — говорится в сообщении.

Точный размер компенсаций ущерба, который государство должно выплатить семьям погибших, пока не определён. В каждом конкретном случае он будет определяться отдельно.

Ранее апелляционный суд установил ответственность государства в 30%, но постановление Верховного суда существенно сократило эту цифру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.

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Напомним, резня в Сребренице 1995 года — это кровавое событие гражданской войны в Югославии. Тогда солдаты Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича убили в общей сложности 8 тыс. мужчин из числа боснийских мусульман, хотя ООН объявила Сребреницу «зоной безопасности» и направила туда 600 голландских миротворцев.

После окончания войны и подписания Дейтонских соглашений родственники жертв, входящие в организацию «Матери Сребреницы», возбудили дело против Нидерландов с требованием признать ответственность за произошедшее и заплатить компенсацию на сумму не менее $4 млн.

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