София, , 15:43 — REGNUM

Болгария вновь рассматривает Россию в качестве угрозы своей национальной безопасности и единству Европейского союза и НАТО, следует из доклада о состоянии национальной безопасности за 2018 год, подготовленного правительством Болгарии для внесения в Народное собрание.

Согласно документу, в качестве риска в Софии рассматривают, в частности, «активное использование Россией гибридных операций и угроз употребления военной силы при защите своих интересов».

«Кибератаки и дезинформационные кампании, являющиеся частью так называемой гибридной войны, продолжают быть основным средством формирования и распространения превратных представлений и стереотипов антиевропейской направленности в ряде государств — членов и кандидатов на членство в ЕС и подрывают единство ЕС и НАТО», — говорится в докладе.

Отдельное место в документе отведено ситуации в Азовском море, которая, как отмечается, с осени 2018 года «продемонстрировала критически высокий потенциал эскалации, создающий непосредственную угрозу региональной архитектуре безопасности и формирующий новые риски для коллективной безопасности и обороны».

Ключевое влияние на ситуацию в Черноморском регионе в минувшем году, по мнению болгарской стороны, оказывали «попытки России утвердить себя в качестве военного и политического фактора в региональном и глобальном масштабе».

«Продолжающееся интенсивное усиление и модернизация военных способностей России на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова, включая прилегающие акватории, углубило геостратегический и военный дисбаланс в Черноморском регионе», — отмечается в документе.

Подчёркивается, что задержание росийскими пограничниками украинских военных судов и членов их экипажей в ходе провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года стало «серьёзным нарушением международного права и свободы судоходства».

«Продолжающееся неисполнение и избирательное применение Россией фундаментальных международных договоров в области контроля над вооружениями, в том числе развитие и размещение ракетной системы в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности усилили риски для евроатлантической безопасности», — говорится также в докладе.

Нашлось место в отчёте и инциденту с предполагаемым отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. В Болгарии считают, что данный инцидент стал «прецедентом использования после Второй мировой войны ядовитых веществ, разработанных в качестве химического оружия, на территории Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, схожий набор обвинений в адрес Москвы содержался в докладе о национальной безопасности правительства Болгарии за 2016 год, в котором внешней политике России было уделено значительное место. Доклад был одобрен депутатами Народного собрания, однако при обсуждении был подвергнут критике, в том числе представителями правящей партии ГЕРБ, а также неоднозначно воспринят в администрации президента Болгарии.

Президент Румен Радев тогда заявил, что двусторонние отношения Москвы и Софии «не должны быть в заложниках чужих интересов», и республике необходимо отстаивать свои собственные. Вице-президент Болгарии, экс-депутат Европарламента Илияна Йотова назвала доклад «буквальным переводом» схожих антироссийских текстов Европейского союза, и заявила, что документ не учитывает реального положения дел в Болгарии.

МИД России выразил сожаление в связи с докладом, констатировав, что содержащиеся в документе пассажи «резко диссонируют с декларируемыми кабинетом министров Бойко Борисова намерениями развивать отношения с Россией в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах».

В аналогичном докладе за 2017 год правительство Болгарии резко ослабило риторику в адрес России, а внешняя политика Москвы уже не значилась в списке угроз для национальной безопасности республики. Не нашлось места для упоминания России даже в разделе доклада, где говорилось о «дисбалансе сил в Черноморском регионе» и кризисе на Украине. При этом отмечалось, что, несмотря на сохранение санкционного режима, Болгарии следует избегать дальнейшего ухудшения отношений с Россией и стремиться к выстраиванию сбалансированных отношений с Москвой и со своими союзниками.

Следует отметить, что проводившиеся в последние годы социологические опросы указывают на то, что 85% населения Болгарии не согласно с антироссийскими формулировками из отчётов правительства и не видит в России угрозы для национальной безопасности республики.