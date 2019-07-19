Вильнюс, , 15:41 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провёл переговоры с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шевчовичем, на которой высказал амбиции Литвы в отношении своего представительства в ЕК, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля.

Сквернялис заявил, что Литва заинтересована в том, чтобы получить портфель еврокомиссара по энергетике, экономике или по охране внешних границ. Сам Шевчович как раз и является еврокомиссаром по энергетики в уходящем составе ЕК. Литву в ЕК сегодня представляет Витянис Андрюкайтис, который отвечает за вопросы здравоохранения и пищевой безопасности.

Напомним, что Литва вместе с остальными странами Прибалтики до 2025 года намерена покинуть постсоветскую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и синхронизировать свои сети с сетями континентальной Европы, для чего предусмотрено реализовать ряд дорогостоящих энергетических проектов.