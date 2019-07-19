Вильнюс, , 15:39 — REGNUM

В обновлённом правительстве премьера Литвы Саулюса Сквернялиса должно остаться четыре прежних министра, объявил сегодня, 19 июля, на брифинге советник нового президента Литвы Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это министр обороны Раумундас Кароблис, министр финансов Вилюс Шапока, министр экономики Виргиниюс Синкявичюс и глава МИД Линас Линкявичюс. Эти четыре министра имеют полное доверие нового президента и Науседа призывает их не менять.

Правительство Литвы формально подало в отставку 12 июля, после инаугурации нового президента, однако Науседа сразу же переназначил Саулюса Сквернялиса в должности премьера. Однако к этому моменту четыре фракции в парламенте перезаключили коалиционное соглашение. В обновлённую коалицию вошли крестьяне-зелёные, социал-трудовики, «Порядок и справедливость» и фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, что повлекло перераспределение министерских портфелей среди этих партий.