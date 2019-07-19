Киев, 19 июля 2019, 15:38 — REGNUM
Министерство внутренних дел Украины получило более 5800 сообщений о нарушениях на внеочередных парламентских выборах, из них 299 внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом 19 июля заявил на брифинге в министерстве внутренних дел глава координационного штаба МВД Иван Стойко.
Он сообщил, что в Черниговской области правоохранители выявили работу сетки подкупа избирателей.
По его словам, больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской, Одесской, Донецкой и Луганской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава координационного штаба МВД Стойко сообщил, что всего с начала избирательной кампании полиция зафиксирована 691 сообщение о нарушениях. «Больше всего их зарегистрировано в Киеве — 64, в Луганской и Запорожской областях — по 59, в Харьковской — 55, в Одесской — 44», — рассказал Стойко. Меньше