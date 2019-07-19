Киев, , 15:38 — REGNUM

Министерство внутренних дел Украины получило более 5800 сообщений о нарушениях на внеочередных парламентских выборах, из них 299 внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом 19 июля заявил на брифинге в министерстве внутренних дел глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

«Уже не доминирует гречка, доминируют новые технологии. Мы с ними столкнулись и внедрили четкий алгоритм. Если поступает сообщение, мы сразу регистрируем его и применяем меры для устранения…», — сказал Стойко.

Он сообщил, что в Черниговской области правоохранители выявили работу сетки подкупа избирателей.

«Есть хороший десяток проблемных округов, где мы сконцентрируем свое внимание. Мы понимаем, что те или иные нюансы могут быть в той или иной области как, к примеру, в Черниговской области. Это касается подкупа избирателей. Сетка действительно есть, и она сейчас нами разрабатывается. Устанавливаем виновных», — добавил Стойко.

По его словам, больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской, Одесской, Донецкой и Луганской областях.

«Были попытки сорвать выборы. Среди лидеров областей, где больше всего зафиксировано сообщений о нарушениях, — Киевская область, город Киев, Харьковская, Луганская, Донецка область, наименьше — Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области», — пояснил Стойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава координационного штаба МВД Стойко сообщил, что всего с начала избирательной кампании полиция зафиксирована 691 сообщение о нарушениях. «Больше всего их зарегистрировано в Киеве — 64, в Луганской и Запорожской областях — по 59, в Харьковской — 55, в Одесской — 44», — рассказал Стойко. Меньше