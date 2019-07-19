Москва, , 15:36 — REGNUM

Планы американских властей ввести новые санкции против России — совершенно бессмысленны и неэффективны. Об этом заявил 19 июля журналистам замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, «уже было» двадцать пакетов санкций. Инициаторы новых ограничений не знают о внесении таких же законопроектов.

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Позиция Москвы остаётся прежней: санкции — это абсолютно неэффективное, бессмысленное действо, которое вредит международным отношениям и доверию между странами. Внешняя политика Соединенных Штатов и ее российское измерение — заложники внутренней политики Вашингтона, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект об очередных антироссийских санкциях. Авторы документа предложили ввести ограничения против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России в ответ на задержание в Керченском проливе 24 украинских моряков, нарушивших границу РФ осенью 2018 года.

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