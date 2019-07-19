Новосибирск, , 15:34 — REGNUM

Избирательная комиссия Новосибирска зарегистрировала ещё одного кандидата на выборах мэра Новосибирска. Пятым официальным участником избирательной кампании, получившим удостоверение кандидата, стал временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее новосибирский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов депутата горсовета Наталью Пинус (партия «Российский общенародный союз»), депутата горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощника депутата Госдумы Евгения Лебедева (ЛДПР); действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) и депутата Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарью Украинцеву («Зелёные»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля завершился приём документов от желающих баллотироваться на пост мэра Новосибирска. Документы в избирком, помимо уже зарегистрированных кандидатов, подали также индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли 22 апреля.

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