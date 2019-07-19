Берлин, , 15:54 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что правящая так называемая «большая коалиция» справится со стоящими перед ней задачами в текущем законодательном периоде. Об этом она заявила в ходе ежегодной летней федеральной пресс-конференции 19 июля, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

Коалиция работоспособна несмотря на внутренние разногласия, а также потрясения в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подчеркнула Меркель. С тремя партийными лидерами и вице-канцлером от СДПГ Олафом Шольцем блок ХДС/ХСС «очень, очень надежно совместно» работает, сказала она. Особенно последние недели показали, что коалиция может эффективно действовать.

«Также это вселяет в меня оптимизм, что работа правительства может продолжаться и впредь очень хорошо», — уверила Меркель.

«Перед нами стоит много задач. Поэтому осень будет очень насыщена работой».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне кандидат на пост председателя СДПГ Карл Лаутербах заявил, что СДПГ должна выйти из состава большой коалиции. Напомним, в начале июня ушла в отставку председатель СДПГ Андреа Налес, с тех пор у партии нет единого руководителя.

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