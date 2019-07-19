Москва, , 15:26 — REGNUM

В Госдуме разочарованы заявлением новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении поддерживать санкционный режим против России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Позиция экс-министра обороны Германии в отношении нашей страны известна давно и она, очевидно, не претерпела изменений после избрания на пост руководителя ЕК. Разговор с Россией «с позиции силы», о котором высказалась немецкий политик, не подходит нашей стране. Ключ к нормализации отношений в конструктивном и равноправном диалоге, который предполагает взаимное уважение интересов сторон», — сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Любые попытки европейских партнеров вернуться к языку ультиматумов и незаконных ограничений будут восприняты как их неготовность к диалогу, говорит парламентарий.

«Диалог предполагает равноправие, а диктовать России условия «с позиции силы» — дело неблагодарное и бесперспективное», — заключил он.

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