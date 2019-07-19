Москва, , 15:58 — REGNUM

Исключая Турцию из программы F-35, Вашингтон таким образом хочет наказать Анкару за проявление признаков суверенитета. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко журналистам.

Он также добавил, что США наказывают Турцию за отстаивание собственных экономических интересов.

«Эта такая линия политики США — наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Вашингтон приостановил продажу истребителей F-35 Турции из-за решения турецких властей купить комплекс противоракетной обороны российского производства С-400. В США считают, что две такие программы «не могут сосуществовать».

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