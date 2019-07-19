Киев, , 15:23 — REGNUM

В центральной части украинского города Черновцы работает пиццерия с наклейкой на входе, изображающей перечеркнутую свинью, раскрашенную в цвета российского флага.

Об этом факте сегодня, 19 июля, сообщают центральные украинские СМИ.

Согласно источнику, в пиццерии пояснили, что изображение свиньи наклеено потому, что в заведение заходит «очень много пророссийски настроенных людей».

«Это предупреждение… Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — цитирует «Страна» администратора заведения Александра.

Центральные и городские власти данную ситуацию пока что не комментировали.

Политолог Василий Стоякин предсказывает этому заведению печальную участь. По его мнению, сначала пиццерию бойкотируют русскоязычные граждане, затем пожалуют радикалы и в итоге кафе, скорее всего, обанкротится.

«На первом этапе заведение перестанет быть популярным среди русскоязычных и начнет нести убытки. На втором этапе в заведение явится С14 (ультрарадикальная украинская организация, известная проявлением насилия к инакомыслящим) или иные патриоты и устроят погром под предлогом размещения флага страны-агрессора. На третьем этапе заведение к чертям закроется, а владельцы поедут в Польшу на клубнику. Ждем, работает ли «невидимая рука рынка» или как», — заявил эксперт в своем комментарии.

ИА REGNUMотмечает, что хотя Черновцы и расположены на Западной Украине, в отличие от Львова и Тернополя, это преимущественно русскоязычный город. Также он популярен среди туристов с Юго-востока Украины.

Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет за умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти.