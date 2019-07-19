Киев, , 15:22 — REGNUM

Прекращение огня и завершение вооруженного конфликта в Донбассе является приоритетом для украинских властей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 19 июля УНИАН.

О первоочередных задачах украинский лидер рассказал во время презентации мобильных домиков для военных. Он подчеркнул, что «приоритетная задача для Украины — это остановить огонь и закончить войну», однако улучшение условий для военнослужащих также необходимо.

Более комфортные условия нужны военным и для мира, и для любых военных учений, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заверил, что украинские военные на Донбассе будут до конца года обеспечены мобильными жилыми модулями, при этом 30 из 200 уже готовы. Домики обогреваются, в них есть кондиционеры, туалет, душ и бытовая техника.

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