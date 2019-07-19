Петропавловск, Казахстан, , 15:17 — REGNUM

Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, машиностроения и переработки продукции обсудили посол США в Казахстане Уильям Мозер и аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, сообщает 19 июля агентство «Казинформ».

Глава региона отметил, что фермеры могут перенять передовые технологии США в сфере сельского хозяйства. Он считает, что это увеличит объем производимой сельхозпродукции в регионе.

Американский дипломат, в свою очередь, отметил, что стороны имеют хорошую перспективу для взаимовыгодного сотрудничества. Мозер пообещал оказать поддержку в реализации совместных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта посол США в Казахстане Уильям Мозер передал верительные грамоты президенту республики Касым-Жомарту Токаеву. Ранее дипломат работал советником американского посольства в Киеве. С 2011 года Мозер занимал должность посла США в Молдавии.

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