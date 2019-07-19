Женева, Швейцария, , 15:04 — REGNUM

Поток беженцев и мигрантов страны Европы сокращается. Так, в 2019 году по сравнению с прошлым годом снижение этого показателя произошло на 34%. Такие цифры на сегодняшнем брифинге озвучил официальный представитель Международной организации по миграции (IOM) Джоэл Миллман.

Читайте также: В 2018 году в Средиземном море гибли шесть мигрантов в день

Так, с января 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыло 34 226 человек. При этом 683 человека погибли, сообщает РИА Новости. Большая часть беженцев приехала в Грецию и Италию — в общей сложности более 28 тыс. человек.

Также по теме: Европол: почти все мигранты попадают в Евросоюз при помощи мафии

Как сообщало ИА REGNUM, только за первый месяц 2019 года, согласно данным Международной организации по миграции, в страны Европы по Средиземному морю прибыли более 6,4 тыс. нелегальных мигрантов. Для сравнения: за тот же период времени в 2018 году в страны Европы прибыло 7499 мигрантов и беженцев.

Ранее в Европейской полиции (Европол) заявили, что для проникновения в ЕС более 90% мигрантов прибегают к помощи мафии.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: За 2016 год в Европу морем прибыло более 300 тыс. беженцев