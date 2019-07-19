Курск, , 15:03 — REGNUM

Избирательная комиссия Курской области 19 июля зарегистрировала действующего врио главы региона Романа Старовойта в качестве кандидата на пост губернатора. Об этом сообщил портал KurskCity.

Роман Старовойт выдвинут на выборы от партии «Единая Россия». Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области после отставки его предшественника, Александра Михайлова, в октябре 2018 года.

Также на пост губернатора претендуют директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»), заместитель председателя постоянного комитета Курской областной думы по аграрной политике, природопользованию и экологии Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ) и замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев («Справедливая Россия»). Старовойт стал первым зарегистрированным кандидатом.

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