Москва, , 15:23 — REGNUM

Военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) предупредили об ответственности за нарушения «бессрочного» перемирия после 21 июля 2019 года. Об этом при помощи телемоста сообщил глава пресс-службы армии ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С момента инаугурации Зеленского у нас погибло двое гражданских и 21 гражданский получили ранения. Сегодня утром был нанесён артиллерийский удар по населённому пункту Самсоново. Прилетело шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Это глубоко в тылу от наших позиций», — отметил он.

С учётом этих обстоятельств Безсонов с большим скепсисом отозвался о перемирии, которое должно начаться в Донбассе с 21 июля 2019 года.

«По поводу перемирия 21 июля, все военнослужащие об этом предупреждены, приказ издан, все военнослужащие предупреждены об ответственности за нарушение перемирия. Но это уже 21 перемирие на моей памяти, а война по-прежнему идёт», — сказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля 2019 года в Донбассе должно начаться очередное перемирие сторон. На этот раз срок его действия не ограничен.

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